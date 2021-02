Gehavend Club met kleinste verschil uit Europa League

De Oekraïners konden op hun volledige kern rekenen voor de verplaatsing naar Club dat zelf heel wat kernspelers in quarantaine moest houden. Zonder Vanaken, Rits, Lang, De Ketelaere en co kon blauw-zwart niet de gekende power ontwikkelen. Wat niet hoeft te verbazen. Maar Kiev slaagde er niet echt in om de Bruggelingen in verlegenheid te brengen en Club hield in een erg kansarme eerste helft makkelijk de zaak onder controle.

Dost geblesseerd out

De tweede helft begon met eenzelfde verhaal. Club had veldoverwicht, coach De Mil bracht met Van der Brempt voor Van den Keybus de ene jongere voor de andere. Na een uur kreeg Bas Dost een halve kopkans maar kon Bushchan niet verschalken. Het laatste wapenfeit meteen van de Nederlandse spits die even later, na een hakje, geblesseerd van het veld moest met een hamstringblessure. Met Badji kwam zo nog een Brugse tiener tussen de lijnen. Diezelfde Badji kreeg al vrij snel een uitstekende schietkans maar noch hij, noch Vormer konden het sluitstuk van Kiev vloeren. (Lees verder onder de foto)

Amper slotoffensief, toch goal

Bij 0-0 was Kiev uitgeschakeld dus moesten de Oekraïners wel komen. Met nog twintig minuten op de klok nam Shaparenko voor het eerst Mignolet onder vuur maar de Brugse goallie pareerde knap. Omdat één doelpunt van de bezoekers volstond, bleef de spanning wel in de wedstrijd. En hoewel Kiev groeide in de wedstrijd, dreigde het amper. Maar de gevreesde ene kans kwam er toch. Rodrigues wipte de bal over de thuisdefensie tot bij Tsigankov en aan de achterlijn legde hij terug op Buyalskyy die bij de kleine backlijn, aan de eerste paal, via de onderkant van de lat Mignolet vloerde: 0-1. Buyalskyy scoorde ook al in de heenwedstrijd.

Club moest zo op zoek naar een laat doelpunt en verlengingen maar met amper een kleine tien minuten op de klok, bleek dat een onmogelijke taak. Meer nog, Shaparenko kwam nog dichtbij de 0-2. Niet zozeer de kracht van Kiev maar eerder de verzwakking door coronabesmettingen slaat Club zo uit de Europa League.