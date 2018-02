Zulte Waregem en KV Oostende hebben gisterenavond de 25e speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 1-1 gelijkspel in een duel in de onderste regionen van het klassement.

De eindstand stond al bij de rust op het scorebord in het Regenboogstadion. Peter Olayinka opende na 25 minuten de score voor de thuisploeg, die sterk aan de wedstrijd begonnen was. Joseph Akpala stelde acht minuten later echter al gelijk. Met het gelijkspel schieten beide ploegen niet veel op in het klassement. Oostende blijft met 26 punten op twee na laatste, Essevee staat met twee punten meer op de twaalfde stek.