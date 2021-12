Gent-Club in halve finales beker, KV Kortrijk uitgeschakeld

AA Gent tegen landskampioen Club Brugge is de topaffiche van de halve finales in de Beker van België, waarvan de loting donderdagavond na afloop van de laatste kwartfinale in Brugge gehouden werd.

De heenwedstrijd wordt tussen 1 en 3 februari in Gent afgewerkt, de terugwedstrijd een maand later (1-3 maart) in het Jan Breydelstadion. In de tweede halve finale staat Eupen tegenover recordkampioen RSC Anderlecht. Club Brugge plaatste zich vlot voor de halve finales, na een 4-1 overwinning tegen OH Leuven. Anderlecht schakelde dan weer KV Kortrijk uit, met 3-0.

Club Brugge vlot voorbij OH Leuven

Charles De Ketelaere (41.) opende met de rust in zicht de score voor de thuisploeg, na een flater van de bezoekende doelman Runar Alex Runarsson verdubbelde Eder Balanta (45.+5) diep in de toegevoegde tijd de Brugse voorsprong. Wedstrijd gespeeld, zo dacht de thuisploeg althans, die zich in de tweede helft in slaap liet wiegen.

Via een afstandsschot van aanvoerder Xavier Mercier sloeg de fusieploeg echter toe en kwam er weer spanning in de wedstrijd. Die duurde slechts een vijftal minuten. Toen bediende CDK zijn aanvalsmaatje Noa Lang, die de 3-1 slechts binnen te duwen had. In de toegevoegde tijd maakte Hans Vanaken er met een vrije trap nog 4-1 van.

KV Kortrijk heeft geen verhaal tegen Anderlecht

Paars-wit rekende voor rust al af met KVK. Fiorentina-huurling Christian Kouamé opende na 35 minuten de score, acht minuten later verdubbelde Sergio Gomez de voorsprong en was de wedstrijd gespeeld. Heel wat Anderlecht-fans hadden beide doelpunten gemist. Talloze supporters waren vanwege file op de Brusselse ring te laat aangekomen, wat voor chaos zorgde aan de toegangspoorten van het stadion.

De harde kern had er dan weer voor gekozen pas bij het begin van de tweede helft de tribunes te betreden, als protest tegen het vroege aanvangsuur. Zij zagen Kouamé er een kwartier voor affluiten met zijn tweede van de avond 3-0 van maken, meteen ook de eindstand in het Astridpark.