Gent-Wevelgem: weergaloze Van Aert sprint naar overwinning

Wout van Aert heeft zondag de 83e editie van Gent-Wevelgem, met start in Ieper en aankomst na 247 kilometer in Wevelgem, op zijn naam geschreven. De 26-jarige Van Aert haalde het in een sprint met zeven voor de Italianen Nizzolo, Trentin en Colbrelli. Nathan Van Hooydonck werd zevende.

De wedstrijd ging van start zonder de ploegen Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe vanwege enkele coronagevallen. Mads Pedersen kon zichzelf zo niet opvolgen. Al vrij snel kregen we een aanval met Stefan Bissegger, Daniel Arroyave, Christophe Noppe en Laurenz Rex. Yevgeniy Fedorov repte zich eveneens naar voren, maar Noppe liet zich opnieuw inlopen.

De vier koplopers reden op een gegeven moment negen minuten voor de grote groep uit. Het naderen van De Moeren zorgde ervoor dat de nervositeit in het peloton toenam en daardoor slonk de voorgift van het kwartet zienderogen. Er vormden zich waaiers en zo ontstond een eerste groep met 21 renners. Daarbij zaten onder meer Wout van Aert, Timothy Dupont, Nathan Van Hooydonck, Jasper De Buyst, Sam Bennett, Luka Mezgec, Michael Matthews, Imanol Erviti, Matteo Trentin, Stefan Küng en Cyril Lamoine.

In De Moeren kregen zij aansluiting bij de kopgroep en kregen we 25 leiders. In de achtergrond probeerde Deceuninck-Quick.Step de kloof met enkele renners te overbruggen. Voorin bleven de mannen van Team BikeExchange het tempo bepalen terwijl achter hen de groep aandikte tot 46 eenheden. Voorin was de kopgroep ondertussen herleid tot 20 man na het afhaken van onder meer Jasper De Buyst, Luka Mezgec en Laurenz Rex.

Negen renners in de aanval

Bij velen ging, in aanloop naar de tweede beklimming van de Kemmelberg, het licht alsmaar meer uit. Na de tweede beklimming van de Kemmelberg kregen we Van Aert, Van Hooydonck, Matthews, Colbrelli, Trentin, Bennett, Nizzolo, Van Poppel en Küng in de aanval. Zij trokken ook de laatste keer de Kemmelberg op en telden daar nog 55 seconden op wat overbleef van het peloton. Een opmerkelijk beeld was dat Sam Bennett in de laatste 30 kilometer zijn maaginhoud leegde in volle koers.

Achter het negental vormde zich een achtervolgende groep met Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jack Bauer, Sven Erik Byström, Michal Golas, Dylan van Baarle, Gianni Vermeersch, Jérémy Lecroq, Cyril Lemoine en Anthony Turgis. Voorin bleef Van Hooydonck een heel strak tempo ontwikkelen en op 15 kilometer van de finish haakten Bennett met Van Poppel af. We hielden nog 7 leiders over. Turgis trachtte in de laatste 10 kilometer de kloof met de leiders nog te overbruggen maar slaagde daar niet in.

Alternatief eindparcours

De 7 begonnen aan de laatste 5 kilometer. Die gingen niet door het centrum van Menen, zoals eerst voorzien. Een zware bedrijfsbrand zorgde ervoor dat de organisatoren een alternatief parcours dienden uit te stippelen in aanloop naar de laatste rechte lijn op de Vanackerestraat in Wevelgem. Küng zette de sprint van heel ver in. Van Aert remonteerde hem heel gemakkelijk, kwam dan helemaal los en liet iedereen achter zich. Hij onderstreepte daarmee zijn favorietenrol van komende zondag voor de Ronde van Vlaanderen.

Wout van Aert volgt de Deen Mads Pedersen op op de erelijst van Gent-Wevelgem. Het was voor de 50e keer dat een Belg de klassieker won.

