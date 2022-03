Gent wipt Brugge uit de Beker

De Buffalo's toonden zich in de terugwedstrijd van de halve finales in het Jan Breydelstadion erg sterk en dankzij goals van Vadis Odjidja (2.), Alessio Castro-Montes (35.) en Laurent Depoitre (54.) werd de 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd uitgewist.

De partij kon niet beter beginnen voor Gent. Na nog geen twee minuten spelen nam Odjidja een afvallende bal, na een vrijschop van Kums, vol op de slof. Het schot van de Gentse kapitein, ex-Club Brugge, week af op het been van Nsoki en liet Mignolet kansloos, 0-1. Gent veegde zo meteen de nederlaag uit de heenwedstrijd van het scorebord.

Club nam na de achterstand het heft in handen en probeerde het tempo hoog te houden. Vanaken profiteerde net niet van een foute inspeelpass van Roef, ook Adamyan besloot op de Gentse goalie.

Club toonde veel inzet, maar de Gentse as hield taai stand. En bij zeldzame uitbraken was het opletten geblazen voor de Brugse defensie. De Sart testte de vuisten van Mignolet en in het vervolg van de fase haalde Castro-Montes uit van buiten de zestien. Zijn schot dwarrelde over Mignolet in doel, 0-2. Depoitre knikte nog op de paal, Club ging met zorgen de kleedkamers in.

Partij gespeeld

Na de pauze ging het opnieuw meteen mis voor de thuisploeg. Odoi revancheerde zich met een slag in het gezicht van Tissoudali en mocht met een tweede gele kaart gaan douchen. Nauwelijks een minuutje later kopte Depoitre een voorzet van Samoise voorbij een kansloze Mignolet, 0-3. De partij was gespeeld en de Brugse fans koelden hun frustratie door massaal plastic bekertjes op het veld te gooien.

Een heetgebakerd Club probeerde ook met een man minder de bakens te verzetten, maar het kwam niet verder dan een schot van Nsoki. Aan de overkant miste Tissoudali de kans op de 0-4. De Nederlandse Marokkaan jende het Brugse publiek nog door even op de bal te gaan staan. Lang was in het slot nog twee maal gevaarlijk, maar zijn schoten misten het kader. Het bleef 0-3.

Club moet nog een extra jaartje wachten op een nieuwe bekertriomf. De laatste eindzege dateert van 2015.