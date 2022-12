Gerben Kuypers soleert naar mooiste zege uit prille carrière

Gerben Kuypers heeft op zijn 22ste de mooiste overwinning uit zijn nog jonge carrière behaald. In de Exact Cross van Essen profiteerde hij tenvolle van de afwezigheid van de gevestigde waarden, die voor de wereldbeker in Dublin hadden gekozen.

Geen Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt of Laurens Sweeck aan de start. Het gaf de 'mindere goden' de mogelijkheid om hun kans te gaan in deze wedstrijd. Kuypers stoof als eerste weg. Hij nam Adams, Verstrynge, Clement Horny, Lennert Belmans, Victor Van De Putte, Diether Sweeck, Yorben Lauryssen, Jente Michels, de Nederlander David van der Poel en thuisrijder Tom Meeusen op sleeptouw.

Bij het ingaan van de tweede ronde was de kopgroep tot zes renner herleid. Kuypers had alleen nog het gezelschap van Adams, Verstrynge, Horny, Belmans en Van De Putte. Adams maakte in de vierde ronde een foutje en stond even te voet. Kuypers en Verstrynge trokken daarop in de aanval. Toen Verstrynge lek reed, was Kuypers er alleen vandoor. Bij het ingaan van de vijfde van in totaal tien ronden had hij vier seconden op zijn vroegere metgezel.

Met nog vier ronden voor de boeg sloegen Verstrynge, Michels, Van De Putte en Adams de handen in elkaar in de achtervolging op Kuypers, maar de kloof was toen al 31 seconden. Na 38 minuten cross sloeg de turbo aan bij Adams, die alleen in de tegenaanval trok. Meer dan een tweede plaats leverde he hem niet op .

Kuypers bleef als een metronoom doorrijden en volgde Wout van Aert op de erelijst op. Het is de zesde zege van het seizoen voor Kuypers, eerder won hij de eerste vijf manches in de Coupe de France.