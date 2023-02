Gerben Kuypers: van de fabriek tot veldritrevelatie

Gerben Kuypers uit Ramskappelle bij Nieuwpoort was twee maanden geleden nog aan de slag in een vleesfabriek, maar inmiddels kent zowat iedereen de 23-jarige veldrijder, dé revelatie toch wel van dit veldritseizoen.

De West-Vlaming werd Belgisch Kampioen veldrijden bij de elite zonder contract, kreeg een selectie voor het WK waar hij heel knap zesde werd. Zo versierde Gerben Kuypers een profcontract. De slotmanche van de Superprestige in Middelkerke, gisteren, waarin Kuypers vijfde werd, was het ideale moment om, samen met vader Nico, eens stil te staan bij wat hem én zijn familie dit seizoen is overkomen. Want dat is nog altijd niet goed te vatten…

Gerben Kuypers, in het begin van dit seizoen nog een B-crosser, verdiende zijn brood in een vleesfabriek en de kans was groot dat ie na deze winter de fiets definitief aan de haak zou hangen. Dit seizoen was dan ook het seizoen van de waarheid voor Gerben. Hij draaide wel al jaren mee in het veldritwereldje, maar hij behoorde nooit tot de namen die je moest in het oog houden. Het was dan ook nu of nooit, want financieel werd het voor de familie lastig om dragen.

En opeens was hij daar. Hij won enkele veldritmanches in Frankrijk, in Essen en werd Belgisch Kampioen bij de elite zonder contact, wat hem dan weer een selectie voor het WK opleverde, waarin hij heel knap zesde werd. De revelatie van het seizoen wordt in maart volwaardig prof. In het veld bij het Tormans team van Bart Wellens.

HET ZIT IN DE GENEN

Zijn grote droom gaat in vervulling, maar ook die van vader Nico, beroepsmilitair, in een vorig leven duatleet en vooral een veelwinnaar bij de elite zonder contract. Zo onder meer Belgisch Kampioen in Binche in 2009. Vader Nico hield in 2010 zijn fietscarrière voor bekeken, met nog één doel: zijn zoon naar het profpeloton loodsen. Met succes dus.

Gerben zal zich volgend seizoen vooral profileren als veldrijder, maar ook de weg wil hij goed presteren. Dat er volgend jaar dan ook nog meer van hem zal verwacht worden, beseft de kersvers prof maar al te goed, maar hij is er klaar voor.