Gerben Kuypers verrast iedereen met knappe zesde plaats op het WK: "Zwaarste koers die ik ooit heb gereden"

Kuypers verraste ook zichzelf, want de aanloop naar dit WK verliep niet perfect. "De afgelopen week had ik bijzonder veel stress. Mijn rug zat ook helemaal geblokkeerd, waardoor ik mij niet goed voelde deze week."

Gerben Kuypers kwam met een klein hartje aan de start, maar ook met een portie vertrouwen. "De vorige weken waren goed, dus ik moest gewoon geloven in mijzelf. Ik weet ook dat ik niet de beste starter ben, maar ik heb de hele koers mijn eigen tempo gereden. Vanaf ik enkele meters had, heb ik geen seconde getwijfeld."

"Ik had geen adem meer over om nog te praten met Michael, want dit is verruit de zwaarste koers die ik ooit heb gereden. In de achtervolging zijn we wel wat over onze limiet gegaan, maar ik kon stand houden en enkel Iserbyt en van der Haar kwamen nog over ons."

Deze race zorgt voor een enorme boost. "Normaal laat ik mij altijd teveel doen en zet ik mij achteraan in de groep. Maar ik dacht dit is de kop van mijn leven, dus probeerde ik af en toe de kop gegrepen. Ik heb ontzettend genoten van dit WK."