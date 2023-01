Gerben Kuypers wordt derde en solliciteert naar plek in WK-selectie

"Ik heb verschrikkelijk veel kou geleden vandaag", deed Kuypers zijn verhaal. "Ook na de cross nog. De laatste twee ronden raakte ik eigenlijk een beetje onderkoeld. Het was bijna niet te houden. Ik maakte hierdoor de ene fout na de andere. Ik was ook gevallen in de eerste ronde. Ik maakte een smak in het water en de modder. Dat heeft er natuurlijk ook niet veel deugd aan gedaan."

"Ik maakte daarop nog een foutje en moest toen ook Joran Wyseure laten rijden", vervolgde Kuypers." Maar ik slaagde er daarna wel in mijn derde plaats vast te houden. Een resultaat waar ik best tevreden mee ben. Ik was niet goed gestart, maar kon stap voor stap opschuiven. Dat ik mijn kampioenentrui niet mag dragen als eliterenner zonder contract? Dat vind ik niet erg. Er is maar één trui en die hoort toe aan Michael Vanthourenhout. Natuurlijk ben ik tevreden met die titel."

Volgende week maandag wordt de selectie bekendgemaakt voor het komende WK in het Nederlandse Hoogerheide. "Ik hoop erbij te zijn. Dit was een nieuwe sollicitatie voor die titelstrijd", aldus Kuypers. "Ik ben opnieuw gestart om het hoogst mogelijke te behalen. Dat zal op het WK niet anders zijn. Als ik daartoe de kans krijg natuurlijk. Ik wacht af of de bondscoach me meeneemt naar Nederland. Eerlijk gezegd verdien ik mijn plaats daar wel."