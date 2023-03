Gerben Thijssen wint Bredene Koksijde Classic

In een massasprint haalde Thijssen het na 191,6 kilometer voor de Duitser Pascal Ackermann, die deze koers in 2019 en 2022 won. De Australiër Sam Welsford vervolledigde het podium. Lionel Taminiaux werd vierde. Tim Merlier kwam niet echt aan sprinten toe, hij moest genoegen nemen met de 22e plaats.

Thijssen boekte zijn tweede zege van het seizoen. Begin deze maand was hij de beste in de GP Monseré.

Vrijwel onmiddellijk na de start muisden Andreas Goeman, Thomas Joseph, Tomas Kopecky en de Nederlander Timo de Jong er vanonder. Abram Stockman probeerde in zijn eentje de kloof met de vluchters te overbruggen. De ploegmakker van Kopecky binnen TDT-Unibet bleef hangen op anderhalve minuut en zag na 40 kilometer koers in dat zijn poging nutteloos was. Te Pervijze eindigde zijn chasse patate en werd hij weer opgeslokt door het peloton.

De vier koplopers peddelden netjes voort, maar werden even opgehouden door een gesloten overweg. Na die korte tussenstop klom de voorsprong weer vlot naar de 6 minuten. Bij de tweede en laatste beklimming van de Kemmelberg trok Brent Van Moer het gashendel open in de grote groep. Hij kreeg Dries De Pooter, Laurenz Rex en zijn teamgenoot Cedric Beullens mee in steun. Na de Rodeberg, de laatste helling van de dag op 87 kilometer van de finish, reden de achtervolgers met de twee Lotto Dstny- en de Intermarché-Circusrenners op 3:30 van de vier vroege vluchters. Het peloton volgde op 4:20. De Pooter had mechanische pech en moest zijn metgezellen laten rijden. In aanloop naar de poldervlakte van de Moeren werden de drie overgebleven achtervolgers opnieuw opgeslokt door de grote groep.

Het ging er daar alsmaar nerveuzer aan toe en dat resulteerde in een grote valpartij. Tot de slachtoffers behoorden Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, Hugo Hofstetter en Victor Campenaerts. Laatstgenoemde verliet de wedstrijd met een schouderletsel. In het peloton voerden de renners van UAE Team Emirates meteen het tempo op. Nog voor het aansnijden van de drie plaatselijke ronden, van elk 11,5 kilometer, werden de vroege vluchters opgeraapt. Merlier had plaatsgenomen in het wiel van Bert Van Lerberghe, die hem probeerde terug te brengen. Maar de Belgische kampioen moest van fiets wisselen en op kant gaan.

De twee groepen smolten op 32 kilometer van de meet samen, zonder pechvogel Tim Merlier evenwel. Op 29 kilometer van de finish slaagde de Belgische kampioen erin om alleen weer het peloton te vervoegen, maar die inspanning had duidelijk krachten gekost. Niemand slaagde erin de massasprint nog te ontlopen en daarin was Thijssen de sterkste.

Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step devo) won eerder op de dag de Youngster Coast Challenge (MU 1.2). Hij haalde het na een sprint met twee van Alec Segaert (Lotto Dstny devo). Gianluca Pollefliet (Lotto Dstny devo) was de beste in de spurt van het peloton voor de laatste podiumplaats.