Gerben Thijssen wint Izegem Koers

Limburger Gerben Thijssen van de Lotto Soudal-ploeg heeft gisteren Izegem Koers gewonnen. In de spurt van een kleine groep was Thijssen sneller dan Lionel Taminiaux en de Noor Torstein Traen.

Voor Thijssen was het in Izegem z’n allereerste profzege. Bert Van Lerberghe uit Desselgem was vijfde, en pakt zo de West-Vlaamse titel in Izegem.

Gerben Thijssen, Lotto Soudal: "Dit jaar heb ik nog geen superseizoen gehad. Dat kwam ook door mezelf, omdat ik mentaal niet in orde was. Maar de laatste tijd gaat het mentaal weer beter, en ik heb een contract op zak voor volgend jaar. Dat geeft veel vertrouwen, en ik heb een ploeg die echt in mij gelooft. Dus dat geeft veel vertrouwen naar volgend jaar toe."