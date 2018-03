GEWICHTHEFFEN: Nathalie Lebbe naar EK

Nathalie Lebbe uit Brugge is de eerste West-Vlaamse ooit die naar het Europees Kampioenschap gewichtheffen mag. Een opmerkelijke prestatie, want ze beoefent de sport amper een jaar.

Lebbe is Belgisch kampioene en mag nu als vierde Belgische ooit naar het EK. Ze is begonnen in het crossfitten en schakelde toen over naar het gewichtheffen. Haar trainer, voormalig olympiër Tom Goegebuer, is onder de indruk van haar snelle vooruitgang. Nathalie heeft de basistechnieken nog niet helemaal onder de knie, want dat kan enkel door ervaring.

Ook op het EK hoopt ze heel wat ervaring te kunnen opdoen, het resultaat is nu nog van minder belang. Met een plaats in de top-20 in de categorie -58kg zou Nathalie al tevreden zijn.