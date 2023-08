Ghekiere over sterk WK: 'Een van de mooiste dagen op de fiets'

Het is bijna niet te geloven: twee jaar geleden zette Justine Ghekiere haar eerste stappen in het profpeloton en afgelopen zondag hielp de Kachtemse Lotte Kopecky aan de regenboogtrui in Glasgow. Nochtans moest ze enkel in de eerste 60 kilometer een rol spelen, maar dat lukte tot haar eigen verbazing veel langer. "’t Was echt wel een van de mooiste dagen op mijn fiets. Toen Lotte wereldkampioen werd, was het echt een kippenvelmoment," vertelt Ghekiere.

"Er waren geen oortjes, dus ik wist echt van niets. Ik wist niet wat de situatie voor mij was toen ik gelost was. Maar dan ging die laatste ronde in en dan plots riep het publiek ‘Lotte is wereldkampioen!’"

Zürich 2024

Volgend jaar strijden de rensters in Zürich om de wereldtitel, en dan zit er misschien wel meer in voor Justine dan een 22ste plaats zoals dit jaar. Al wil de renster van AG - Soudal Quick-Step eerst focussen op het einde van het seizoen.

Ze ligt nog een jaar onder contract bij haar ploeg, maar haar prestaties gaan niet onopgemerkt voorbij. "Ik zal niet ontkennen dat er al belangstelling is van andere ploegen. Maar ik zit heel goed bij AG. Mijn contract loopt nog een jaar, ik denk daar nog niet te veel aan voor wat er binnen een jaar gaat gebeuren", besluit Justine.