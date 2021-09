Ghislain de Mevius wint omloop van Vlaanderen

de Mevius komt met zijn Skoda als eerste over de finish achterna gezeten door Vincent Verschueren in een Volkswagen en Adrian Fernement ook in een Skoda. de Mevius verstevigt met deze overwinning zijn leiderspositie in het Belgisch Rallykampioenschap.

De jonge Waal Sebastien Bedoret is heer en meester op vrijdag. Hij pakt een paar scratchtijden, en is daarmee sneller dan Verschueren, Fernemont en Munster. Pieter-Jan-Michiel Cracco heeft problemen met zijn remmen. Ook Kris Princen kent wat afstellingsproblemen.

Na het rechttrekken van wat tijden komt wel Ghislain de Mevius aan de leiding. De leider in het BRC krijgt daar een enorme boost van, want op zaterdagochtend is hij na het uitvallen van Bedoret keer op keer de snelste.

Ondertussen blijven er jongens problemen hebben. McCann belandt in de gracht, en hoe Boulat zijn BMW aan de finish heeft gekregen, blijft ons een raadsel.

Wanneer de Mevius op weg is naar de overwinning, gaat de strijd voor de tweede plaats tussen Verschueren en Fernemont er ongemeen hevig aan toe.

Verschueren pakt uiteindelijk de tweede plaats, voor Fernemont, Munster, Princen en Cracco. de Mevius verstevigt zijn leidersplaats in het Belgisch kampioenschap.

"Supertevreden met deze overwinning in een rally als deze. Het is voor mij niet gemakkelijk om snel te zijn in Vlaanderen. Vincent kwam nog terug, maar het is goed afgelopen", vertelt winnaar de Mevius opgelucht.