Gianni Bruno tekent bij Cercle Brugge

Hij keert na tien jaar terug naar België. In 2007 debuteerde hij bij RFC Luik. Daarna ging hij naar Standard Luik om dan het opleidingscentrum van LOSC Lille te vervoegen. Hij werd meermaals geselecteerd voor de diverse jeugdcategorieën van de nationale ploeg. In 2011 debuteerde hij bij Lille op het hoogste niveau tegen Lyon waarna hij vervolgens naar Bastia, Evian en Lorient trok. Afgelopen seizoen kwam hij uit in het Russische kampioenschap met Krylya Sovetov Samara. De centrumspits heeft al een mooie ervaring opgebouwd en tekent voor een seizoen.