Gianni Vermeersch neemt na derde plaats met goed gevoel afscheid van 2019

Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads) eindigde maandag in Bredene als derde. Na zijn twee zeges, de Jingle Cross in Amerika en de Kermiscross van Ardooie, stond Gianni Vermeersch voor de derde keer dit seizoen op het podium. De West-Vlaming moest enkel Mathieu van der Poel en Tim Merlier voor...

"Ik maakte een slechte eerste ronde door en kon me niet in het spoor hijsen van mannen als Diether Sweeck, Gianni Vermeersch en Mathieu van der Poel. Ik probeerde zo snel mogelijk de kloof te dichten maar ik zat gevangen achter Felipe Orts. Uiteindelijk kon ik de Spanjaard voorbijgaan een schoof ik op naar de kop van de wedstrijd. Ik kwam dan Diether Sweeck tegen in de strijd voor de laatste podiumplaats want Mathieu van der Poel en Tim Merlier waren dan al gaan vliegen", meldde Gianni Vermeersch.

Op een zware modderstrook reed Vermeersch Diether Sweeck uit het wiel in de jacht op de derde stek. "In de laatste twee ronden zette ik hem daar steeds onder druk. En plots kraakte hij. Ik heb echter wel steeds moeten doorgeven om mijn derde positie vast te houden. Ik neem zo met een goed gevoel afscheid van 2019. Dit na een ook al mooi wegseizoen."