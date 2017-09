Gianni wint generale repetitie Wereldbeker

"Zo vroeg op het seizoen meteen winnen is natuurlijk geweldig", aldus een gelukkige Gianni. De C2-wedstrijd wordt nog geen 24 uur later gereden. Echte internationale toppers reden met dat vooruitzicht dan ook niet mee. Toch blijft het een mooie overwinning voor Vermeersch.

"Ik besef dat de tegenstand minder was, maar winnen is altijd plezant en geeft het nodige vertrouwen. Ook voor de ploeg is dit leuk. Vorig jaar won Marcel in Amerika, nu ik. Voor de Wereldbeker zondag hoop ik op een evenaring van vorig jaar. Toen werd ik vijfde."

Zondag, om 22u30 Belgische tijd, vindt op hetzelfde parcours de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen plaats. Naast Gianni zal ook Marcel van de partij zijn.