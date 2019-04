Gilbert en Lampaert komen naar Leiedal Koerse

Op zaterdag 4 mei 2019 wordt het in Bavikhove dus een vedettenparade. Vandaag bevestigden Bettiol en Gilbert hun deelname aan het After Classics criterium in Bavikhove. Zij worden geflankeerd door Yves Lampaert, Jens Keukeleire en Tim Declercq. De organisatie onderhandelt momenteel om nog één topper naar Bavikhove te krijgen.

Ook het deelnemersveld bij de vrouwen krijgt stilaan vorm. Komen zeker naar Bavikhove voor de koppeltijdrit en het criterium: Lucinda Brand, Annelies Dom, Sofie De Vuyst, Puck Moonen, Cameron Vandenbroucke (als haar breuk snel genoeg herstelt), het UCI-team Dolcini Van Eyck met zes rensters, het UCI-team Healthmate met zes rensters, het team LDN uit Groot-Brittannië met zes rensters.