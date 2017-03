Na 205 kilometer met als startplaats De Panne en aankomstplaats Zottegem soleerde Gilbert naar de zege. Gilbert is al de tiende renner van Quick-Step Floors die dit seizoen een overwinning boekt. Voor Gilbert persoonlijk is het zijn eerste officiële zege in de nationale driekleur. Hij neemt logischerwijs ook de eerste leiderstrui in ontvangst.

Luke Durbridge werd tweede en maakt als tijdrijder zo kans op de eindzege in de Driedaagse.