Gilles Borra wint derde etappe in Arden Challenge

Gilles Borra (Minerva Cycling Team) heeft de derde rit in de Arden Challenge gewonnen. De Diksmuidenaar kwam voor Michiel Nuytten (EFC - L&R – AGS) en Jasper De Laat (Selectie – Nederland) als eerste over de streep in Neufchâteau.

Twaalf dagen na het plotse overlijden van teambaas Filip Carpentier, beleeft het Minerva Cycling Team opnieuw vreugde. Gilles Borra pakte in Neufchâteau de overwinning in de derde rit van de Arden Challenge, een vijfdaagse rittenkoers in de provincie Luxemburg. Met de aanwezigheid van teamgenoot Jorre Debaele beschikte Borra over de beste papieren in de kopgroep. Het peloton kwam uiteindelijk nog op 25 seconden van de koplopers, maar uiteindelijk maakte Borra het puike voorbereidende werk van Debaele uiteindelijk prima af. De Diksmuidenaar vloerde zo Michiel Nuytten en Jasper De Laat.