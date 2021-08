Gillet blijft Oostende teouw

De Belgian Lion, vorig seizoen terug in Oostende, zet zijn avontuur aan de kust verder, nadat hij zijn contract tot 2024 verlengde bij de titelverdediger. "Ik ben erg enthousiast over volgend seizoen", legde hij uit in een video van de club. "Ik hou van het project met de jeugd en de ervaring. We hebben zeer goede vooruitzichten en we gaan voor een elfde titel op rij en ook voor de Beker van België." In het verleden heeft de Belgische international gespeeld in Luik, Oostende, Chalon (Frankrijk), Tenerife (Spanje) en Fuenlabrada (Spanje). Vorig seizoen had hij een gemiddelde van 10,6 punten, 4,8 rebounds en 1,5 assists in 27 minuten in de competitie. (S