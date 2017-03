Gistel-Oostende wint Beker van Vlaanderen

Het was een zeer sterke collectieve prestatie van Gistel-Oostende met maar liefst zes spelers in de dubbele cijfers. De bekerwinst was ook een kleine stunt. Zowel Gistel-Oostende als Gent komen uit in de Top Division 1. De West-Vlamingen staan er elfde in de rangschikking terwijl Gent aan de leiding staat.

Hier vind je een video met de top plays.

Top performers:

Duva Fruit: Baptista (21pt, 3reb, 3ass), Hemeleers (14pt, 7reb, 6ass), Lambrecht (15pt, 12reb)

Hawks Gent: L'Hote (37pt), Joren Vermoesen (13pt, 8reb), Joeri Vermoesen (12pt, 4reb)