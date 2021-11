Gistelse Fran Vanhoutte skeelert naar WK-brons

Na de derde plaats op de piste was er opnieuw brons op de 15 kilometer afvalling op de weg. Met het zilver van Jason Suttels staat de kleine Belgische afvaardiging nu op drie WK-medailles. Op het kletsnatte en daardoor ook glibberige asfalt was de 18-jarige Vanhoutte vaak voorin te vinden. Met drie ronden op het bord verscheen Vanhouttte weer eens op kop. Een ronde later kon ze uitschakeling maar net voorkomen. Een aanval van de Gistelse skater werd vervolgens gepareerd. Op het laatste rechte stuk, met nog vier skaters in de race, stelde Vanhoutte achter de Colombiaanse Mariana Munoz en Daniela Bustamente uit Venezuela het brons veilig.