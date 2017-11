Glen De Boeck nieuwe trainer KV Kortrijk

Glen De Boeck (46) is de opvolger van Ioannis Anastasiou (44) als coach van KV Kortrijk.

De Boeck was voor het laatst als coach actief bij Excel Moeskroen, waar hij in december 2016 zijn C4 kreeg. Voor zijn periode bij de Henegouwers was De Boeck als hoofdtrainer aan de slag bij Cercle Brugge (2007-10), Germinal Beerschot (2010), VVV-Venlo (2011) en Waasland-Beveren (2012-13). Na zijn trainerschap bij de Waaslanders zegde de voormalige verdediger van onder meer Anderlecht en de Rode Duivels het voetbal even vaarwel en waagde hij zijn kans in het zakenleven, om begin 2016 dat hoofdstuk af te sluiten.

Anastasiou, deze zomer aangesteld in het Guldensporenstadion, werd ontslagen na de slechte prestaties van de voorbije weken. Onder de Griek wonnen de Kortrijkzanen voor het laatst op de derde speeldag. In de stand is de club na veertien speeldagen vijftiende en voorlaatste met elf punten, het telt één punt meer dan rode lantaarn Eupen.

Bekijk hier de integrale persconferentie