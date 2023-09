Glen De Boeck zo goed als zeker nieuwe trainer KV Kortrijk

Glen De Boeck wordt de nieuwe trainer van KV Kortrijk. Het is nog niet officieel maar alles wijst in die richting. Hij volgt Edward Still op die gisteravond ontslagen werd.

KV Kortrijk kent een moeilijke seizoensstart en staat op dit moment gedeeld laatste met Westerlo, met amper twee punten. De club zette daarom de samenwerking met Edward Still stop. Ook zijn assistent Mario Kohnen en video-analist Thomas Lambert moeten opstappen.

De nieuwe trainer Glen De Boeck zal KVK in veilig vaarwater moeten loodsen. Glen De Boeck was in 2017 al eens trainer bij KV Kortrijk. Hij heeft in het verleden al drie maal een club van de degradatie kunnen redden: Beveren, Moeskroen en KV Kortrijk. Hij was recent nog analist bij Proximus TV.

Lees ook:

BEKIJK uit het ARCHIEF: 'Glen De Boeck nieuwe trainer KV Kortrijk' (8/11/2017):