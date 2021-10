Kampioen Roeselare is zaterdag zonder fouten begonnen aan het nieuwe seizoen in de EuroMillions Volley League. Roeselare haalde het in eigen huis op de eerste speeldag met 3-0 van het ambitieuze Haasrode Leuven. De setstanden waren 25-23, 26-24 en 25-20

Ook Decospan VT Menen kende een goede start. Vrijdag won Menen al de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 1-3 en setstanden 18-25, 25-27, 25-19 en 18-25 bij Gent.