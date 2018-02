'Goeie resultaten beste manier om Bjarne te herdenken'

Volgend weekend zijn er de clubkampioenschappen, maar binnen 2 weken begint met Gent-Staden het nieuwe West-Vlaamse wielerseizoen voor beloften en eliterenners zonder contract pas echt. En één van de topploegen in die categorie is EFC-L&R-Vulsteke uit Zwevegem. De ploeg drijft op revanche, want vorig seizoen bracht niet wat ze ervan verwacht hadden. Zeker in de eerste helft van het jaar liep EFC achter de feiten aan. Maar al het sportieve kwam in november in de schaduw te staan met het overlijden van belofte Bjarne Vanacker uit Torhout, een klap die bijzonder hard is aangekomen. En ook al is hij er niet meer bij, toch is Vanacker een motivatiebron geworden voor de ploeg. De kloof dichten met Lotto-Soudal U23 is het doel. EFC bereidt het seizoen voor in Mojacar, in Spanje.