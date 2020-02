Goemaere: "100% geloof in behoud"

Gisteren was Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere te gast in "Offside", hij vertelde over de degradatiestrijd en de plannen voor het nieuwe stadion.

"Knokken tot op het einde"

“Het geluk zat afgelopen zaterdag eindelijk eens aan onze zijde. Het is al voorgevallen dat we telkens goed speelden, maar onze kansen niet afmaakten en zelf te veel doelpunten tegenkregen. Maar zaterdag was het collectief fantastisch, met de supporters die achter ons blijven staan en ons altijd een boost geven."

“Ik hoop nog altijd vurig dat we de degradatie kunnen afwenden, want ik vind dat onze groep erg gemotiveerd is en er echt voor wil gaan. De realist in mij zegt dat het helemaal niet gemakkelijk zal zijn, maar we moeten het toch blijven proberen. Voor de volgende wedstrijden kijk ik alleen naar ons programma, niet dat van Oostende en Waasland-Beveren. Maar de laatste competitiewedstrijd tegen Oostende zou wel eens de wedstrijd kunnen zijn die beslist over de degradatie.”

Ook volgend seizoen nog met Monaco en Bernd Storck

“Of het 1A of 1B wordt, de samenwerking mat AS Monaco zal blijven. Ze hebben ongeveer 85% van de aandelen en ons project is er ook echt een voor de lange termijn, we blijven dus met hen samenwerken. Ook volgend seizoen willen we Storck houden als onze trainer, we willen samen met hem continuïteit nastreven, stabiliteit in de ploeg is nu meer dan nodig. Ik verkies natuurlijk om volgend seizoen in 1A te spelen, maar als dat in 1B is, dan is dat zo. Bernd heeft al laten weten dat hij het ziet zitten om volgend seizoen verder te werken en dat willen wij dus ook, maar we zullen natuurlijk moeten overeenkomen met het doel om de samenwerking te verlengen.”

“Het verhaal van het stadion is er een dat ons allemaal bezighoudt. Met het project zijn we wel wat in snelheid gepakt maar dat neemt niet weg dat we ons ervoor willen openstellen. De Blankenbergsesteenweg is een optie voor het stadion, maar ik zou liever dicht bij de stadsrand spelen. Maar als de Blankenbergsesteenweg genoeg faciliteiten kan aanbieden voor onze jeugd, A-kern en supporters, waarom niet… .”