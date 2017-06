Gold Swimming Team houdt op te bestaan

Het Gold Swimming Team werd in december 2009 boven de doopvont gehouden, en was oorspronkelijk een samenwerking tussen de zwemclubs van Zwevegem, Kortrijk, Meulebeke, Menen en Ieper. Nu ook Zwevegem kiest voor breedtesport, blijft alleen Menen over, maar eigenlijk is dit de doodsteek voor het Topsportproject waar Vanluchene, Coreelman en Lecluyse hun opleiding kregen.

Woensdag is er nog een overlegvergadering met de schepen van Sport Luc Van Assche, de voorzitter van de sportraad en de twee strekkingen in het bestuur. De schepen hoopt nog op een oplossing.