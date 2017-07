Goud voor Sandrine Tas op Wereldspelen

België had met Anke Vos nog een vertegenwoordigster in de finale. Tijdens die finale wisselden de Colombiaanse Fabriana Arias en Tas voortdurend van plaats. Het was duidelijk dat de titel naar een van hen ging. Op 800 meter schaduwde Tas haar tegenstandster nog, maar in de slotronde plaatste ze de beslissende jump. Achter de Chileense Alejandra Traslavina Lopez eindigde Vos als vierde.

Voor Tas is het de derde medaille op deze Spelen voor niet-olympische sporters. Eerder won de Oostendse zilver (in de 10 km puntenafvallingskoers) en brons (op de 300m tijdrit).