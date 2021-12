Gouden amazone George Paralypiër van het jaar?

Volgende week weten we wie tot Sportvrouw en Sportman van het Jaar wordt gekroond, en kennen we ook de nieuwe Paralympiër van het Jaar. Amazone Michele George uit Waregem behoort alvast tot de topfavorieten.

Na een dubbele olympische triomf op de Paralympische Spelen van 2020, is amazone Michele George een grote kanshebber om met de titel van ‘Paralympiër van het Jaar’ aan de haal te gaan. De Waregemse won een gouden plak in de individuele dressuuroefening en pakte ook de gouden medaille in de vrije kür.

Nog nooit gevlogen

Ondanks een uitstekende voorbereiding op de Spelen, bleef George toch met een aantal vraagtekens zitten. Zo had Best of Eight, het paard van George, nog nooit gevlogen en het was ook afwachten hoe de merrie zou reageren op het klimaat in Japan. Uiteindelijk kon de merrie alle verwachtingen zonder enig probleem inlossen, en dat maakt de amazone extra fier.

Parijs 2024

George en haar paard beleven momenteel een rustigere periode, al beginnen ze binnenkort wel al aan de voorbereiding voor het Wereldkampioenschap in Denemarken. Ook de Paralympische Spelen in Parijs in 2024 staan met stip aangeduid in de agenda van de Waregemse.