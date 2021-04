Gouden driepunter voor Cercle

Cercle Brugge heeft op Pasen een belangrijke stap gezet richting de redding. Het won met 2-1 van Beerschot en is zo alvast tijdelijk weg van een degradatieplaats. Hierna volgen nog twee speeldagen.

Vlotte start voor Cercle

Levensbelangrijke wedstrijd voor Cercle Brugge, in functie van de strijd om het behoud. Al helemaal na de verrassende overwinning van rode lantaarn Waasland-Beveren op het veld van KV Oostende. Cercle - voorlaatste in de stand - zag zo de Waaslanders naderen tot op één punt. Zelf moet Cercle om veilig te zijn Waasland-Beveren én Moeskroen achter zich laten.

Cercle begint goed aan de wedstrijd. Op het kwartier is

Bates sterk in het duel, maar zijn kopbal heeft nog een extra tikje nodig. Biancone zorgt daarvoor en kalmeert de Brugse zenuwen enigszins. Beerschot kan amper een vuist maken en Cercle ziet z'n vertrouwen groeien. Deman mist onbegrijpelijk de 2-0. Die komt er even later toch na een strafschopfout van Sanusi op Pavlovic. Ugbo scoort zijn dertiende van op de stip.

Rood voor Velkovski

Cercle leek dus met een geruststellende voorsprong de rust in te gaan, maar een tweede geel voor Velkovski (na een fout op Pietermaat) herleidt de thuisploeg net voor de rust tot tien man. Toch zorgen dus voor de mannen van Vanderhaeghe. Zeker wanneer Jan Van Den Berghe vijf minuten na de rust de aansluitingstreffer scoort. Bij 2-1 wordt het spannend. Beerschot zorgt evenwel niet voor verstikkende druk. Na tien wat bange minuten hervindt Cercle het zelfvertrouwen. Het houdt de voorsprong vast en pakt een heerlijke driepunter.

Cercle Brugge is door die levensbelangrijke driepunter weg van de voorlaatste plaats. Het staat voorlopig twee punten voor op Moeskroen en vier op Waasland-Beveren.