Gouden jaren WSC Torhout verzameld in boek

WSC Torhout was ooit een succesvolle wielerploeg, maar nadat het de trein van vernieuwing had gemist, verdween de ploeg van het wielertoneel. Frans Kimpe verzamelde alle succes van de Torhoutse wielerploeg nu in een lijvig boek.

Geen West-Vlaamse winnaar in Luik-Bastenaken-Luik vandaag, maar dat was ooit anders. In 1943 en 1947 stond Richard Depoorter uit Ichtegem op het hoogste schavotje in Luik, een van de eerste successen van WSC Torhout. Die ploeg zou in de jaren zeventig en tachtig uitgroeien tot het beste team van ons land. Maar in 1998 ging de stekker eruit, toen Torhout de trein van de vernieuwing had gemist. Torhoutenaar Frans Kimpe verzamelde alle successen in een lijvig boek.

Pollentier & Maertens

WSC Torhout werd gesticht middenin de oorlog, in 1942 meer bepaald, met toen al de bepalende figuur aan boord, Gerard Demarest. Richard Depoorter en Andre Maelbrancke waren de eerste kampioenen, maar ook Leon Vandaele, Gilbert Desmet en vele anderen kwamen uit voor WSC Torhout. In de jaren zeventig groeide WSC Torhout uit tot de toonaangevende wielerploeg, dankzij het aantrekken van Michel Pollentier en Freddy Maertens.

Torhout heerste in de jeugdcategorieën

Na zijn carrière bleef Pollentier aan boord als ploegleider, en begonnen de gouden jaren pas goed. Torhout heerste in de jeugdcategorieën, en leverde een hele resem profs af aan het peloton. Maar toen Pollentier met zijn Lombardenteam begon, ging het snel bergaf, en in 1998 ging de stekker eruit. Frans Kimpe roept in zijn boek de gouden jaren van het amateurwielrennen op, compleet met koerspetjes en de geur van droogvis en braadworst.