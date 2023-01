Gouden Schoen Simon Mignolet: "huwelijk Mignolet-Club Brugge tot dusver geslaagd"

Dat Mignolet de Gouden Schoen zou winnen was eigenlijk geen verrassing. Op een persconferentie vanmorgen sprak Mignolet vooral een boodschap van hoop, want Club Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen, en moet dringend punten gaan pakken.

"Positieve vibe"

"Ik hoop dat dit een positieve vibe brengt in de kleedkamer. Ik denk dat iets positiefs altijd voor een goeie sfeer zorgt. Dat gevoel heb je ook nodig om een wedstrijd in de best mogelijke omstandigheden voor te bereiden. Laat ons dus hopen dat de klik er komt voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem, want we hebben een goed resultaat wel nodig."

Mignolet is intussen 34. Spelers die een Gouden Schoen winnen maken doorgaans later een mooie transfer. Deze Gouden Schoen ziet het anders: "Ik heb een contract tot 2026. En zolang ik kan ga ik door. Dus al zeker tot dan. Anderzijds ben ik er niet zeker van dat het alleen mijn lichaam is dat zal aangeven om te stoppen. Maar wat mij betreft: hoe langer hoe liever. We kunnen zeggen dat het huwelijk tussen Mignolet en Club Brugge tot dusver geslaagd is. Mijn keuze om naar hier te komen was destijds niet voor de hand te liggen, maar het bleek uiteindelijk de juiste keuze."

Herbekijk hier de persfconferentie van vanmorgen:

Lees ook: