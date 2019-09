GP van België zijspan motorcross West-Vlaams getint

In het Vlaams-Brabantse Gooik vond vandaag de GP van België zijspan motorcross plaats. Dat betekende dus heel wat West-Vlamingen in het Pajottenland.

Marvin Vanluchene en Ben Van Den Bogaert uit Oostrozebeke, vorig jaar nog wereldkampioen, lokten een massa fans naar de Belgische Grand Prix die meetelt voor het WK. Maar sidecarcross is meer dan Vanluchene alleen, in zijn spoor volgen nog een aantal West-Vlaamse rijders die dromen van een grote toekomst in de spectaculaire sidecar motorcross.

Vanluchene en Van den bogaart winnen zowel de eerste als de tweede reeks en verwennen het publiek. Omdat Bax-Stupelis telkens tweede zijn, wordt het verlengen van de wereldtitel aartsmoeilijk, maar Vanluchene wil vandaag gewoon genieten.