Great War Remembrance Race krijgt geen tweede editie in 2019

Flanders Classics en Gent-Wevelgem zullen dit jaar de Great War Remembrance Race niet organiseren. Reden hiervoor is dat de organisatie er dit jaar niet in slaagt de wedstrijd op te tillen naar het voor haar gewenste niveau.

Onder andere de concurrentie van de Vuelta en een aantal WorldTour wedstrijden rond dezelfde periode maakt het moeilijk voldoende WorldTour teams aan te trekken. Daarom werd dan ook besloten om voorlopig geen vervolg te breien aan de eerste editie van 2018.

De Great War Remembrance Race stond in 2018 voor het eerst op de kalender, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. De wedstrijd werd net daarom in het leven geroepen: door te koersen op het historische strijdtoneel een sportief eerbetoon brengen aan het einde van de Groote Oorlog. De organisatie wilde deze wedstrijd op korte termijn op het niveau van de andere Flanders Classics koersen brengen, maar slaagt daar dus voorlopig niet in, onder andere door de organisatie van de EuroEyes Cyclassics in Hamburg, de Ronde van Duitsland en de Ronde van Spanje in dezelfde periode.

Wel potentieel

Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics): “We hadden gehoopt met de Great War Remembrance Race op relatief korte termijn te kunnen groeien naar een hoog niveau, maar we zijn eerlijk geweest met onszelf en moeten toegeven dat het er dit jaar niet naar uitzag dat we een wedstrijd gingen kunnen aanbieden die bij ons als organisaties past. We blijven wel geloven dat ‘de Westhoek’ het potentieel heeft om uit te groeien tot een nog toonaangevendere wielerregio. Gent-Wevelgem bewijst dit al sinds 2013 met haar baseline ‘In Flanders Fields’ en haar unieke parcours langs monumenten en begraafplaatsen uit WO I. De wedstrijd zal ook in de toekomst een sportief eerbetoon blijven brengen aan het einde van de Groote Oorlog.”

De Est Mihkel Räim blijft voorlopig dus de eerste en enige winnaar van de Great War Remembrance Race.

