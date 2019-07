Gretarsson is nieuwe trainer van KSV Roeselare

Arnar Grétarsson (Reykjavik, 20 februari 1972) is de nieuwe hoofdtrainer van KSV Roeselare. Hij ondertekende een contract tot 30.06.2020. Vanmorgen maakte hij al uitvoerig kennis met de spelers en de club.

De 71-voudige Ijslands international groeide op 16-jarige leeftijd al uit tot een vaste waarde bij Breiðablik Kópavogur in zijn thuisland. Zijn goeie prestaties brachten hem in Schotland bij Glasgow Rangers. Later speelde hij ook nog bij AEK Athene en KSC Lokeren OVL. Bij de Waaslanders speelde hij meer dan 180 wedstrijden in zes seizoenen tussen 2000 en 2006. Na zijn periode keerde hij terug naar zijn eerste club, waar hij in 2009 zijn mooie carrière afsloot.

Na een succesvolle carrière als actieve voetballer vervoegde Arnar het trainersteam van Breiðablik Kópavogur. In 2010 verhuisde hij naar Griekenland en werd technisch directeur bij AEK Athene. Een paar maanden later volgde hij zelfs Dusan Bajevic op als interim-coach. Eind 2012 werd hij technisch directeur bij Club Brugge KV. Daarna volgden nog twee seizoenen als hoofdtrainer van, terug, Breiðablik Kópavogur.

Nu komt Grétarsson dus terecht bij Roeselare als hoofdtrainer. We heten Arnar van harte welkom op Schiervelde en wensen hem heel veel succes toe!

Arnar: “Ik kijk echt uit naar de uitdaging die ligt te wachten in Roeselare en sta te poppelen om er aan te beginnen samen met de staf en de spelers. Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt en me de kans geeft om me hier te bewijzen als hoofdtrainer.”

Voor komende zondag neemt David Colpaert nog de taak van hoofdtrainer op zich. Arnar zal alles van nabij opvolgen en van maandag het team volledig onder zijn vleugels nemen.

