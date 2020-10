Groen: "Bouw gemeenschappelijk stadion op Olympia"

Club Brugge heeft dan wel al concrete bouwplannen voor een nieuw stadion op de Olympiasite, voor buur Cercle is er nog geen definitieve oplossing uit de bus gekomen. “Het Kanaaleiland is niet groot genoeg en de ook Blankenbergse Steenweg is onzeker. Het is trouwens niet alleen juridisch onhaalbaar, maar ook politiek onwenselijk om daar een stadion te bouwen. De Blankenbergse Steenweg omvat vruchtbare poldergronden die moeten ingezet worden voor duurzame en lokale landbouw. We moeten de open ruimte in Brugge maximaal vrijwaren, ook daar”, zegt Groen-fractieleider Raf Reuse.

"Verhuur met Stad Brugge als tussenpersoon"

Groen stelt daarom voor dat zowel Club Brugge als Cercle Brugge op de Olympiasite blijven. “We willen dat onze beide voetbalploegen een duurzame toekomst hebben in Sint-Andries. Club zou effectief haar stadionplannen kunnen realiseren, maar in ons voorstel verhuurt Club de nieuwe voetbaltempel aan buur Cercle met de Stad als tussenpersoon. Zo komt er een gemeenschappelijk stadion voor de beide Brugse voetbalteams”, stelt Reuse.

"Geen afbreuk aan andere pistes"

Groen schuift deze formule uitdrukkelijk naar voren, maar wil zeker geen afbreuk doen aan andere mogelijke pistes. Ook benadrukt de partij dat het project op de Olympiasite alleen kan slagen door rekening te houden met de bezorgdheden van de buurtbewoners. “Een sterk mobiliteitsplan is daarbij cruciaal. Als locatie voor een randparking stellen wij de Kinepolis-site voor. Daar zouden supporters kunnen parkeren om met shuttlebusjes naar het stadion gebracht te worden”, besluit Groen-gemeenteraadslid Andries Neirynck.

Ook voor Cercle is dit een mogelijke piste

Eerder liet Cecle-voorzitter Vincent Goemare zich al ontvallen dat groen-zwart een verlengd verblijf op Olympia ziet zitten. Herbekijk hier zijn eerdere reactie op het stadiondossier: