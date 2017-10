Grootste Belgische delegatie ooit op Iron Man

Zaterdag is het de Iron Man in Hawaii en de Belgische delegatie is dit jaar de grootste ooit.

De Belgische delegatie is dit jaar de grootste ooit in Hawaii. Normaal gezien hadden het er 57 moeten zijn. Maar er vielen er twee paar geblesseerd uit en Kenneth Neyt kwam om het leven bij een verkeersongeval. De Belgen pakten tijdens de Parade of Nations uit met een eerbetoon aan de veel te vroeg gestorven Bruggeling. Jeroen Sap is onze man in Hawaii. Hij sprak met de zeven West-Vlaamse agegroupers aan de start. Zij lopen enkel mee om de eer, geldprijzen zijn er niet te winnen.

Pieter Duyck

Pieter Duyck, ex-renner, nu Ironman, zaterdag aan de start van zijn eerste WK #onzemaninhawaii pic.twitter.com/3MKrOjHQSF — Jeroen Sap (@JeroenSap) 11 oktober 2017

Frank Segaert

Olivier Cardoen

Veronique De Deene

En dat is twee, Veronique De Deene uit Moorsele #onzemaninhawaii pic.twitter.com/qSlxJH8lio — Jeroen Sap (@JeroenSap) 9 oktober 2017

Sabine Leys