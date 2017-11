Grote belangstelling voor eerste training De Boeck

De opvolger van Yannis Anastasiou krijgt de moeilijke opdracht om Kortrijk uit de degradatiezorgen te halen. Kortrijk is na 11 matchen zonder overwinning afgegleden naar de voorlaatste plaats in het klassement. De supporters hopen dat het tij snel keert.

Jacques Verhaeghe, supporter KV Kortrijk: “Op dit ogenblik is het de beste keuze die ze konden maken. Er zijn heel wat andere trainers die gesolliciteerd werden, ik denk dat hij in staat is om KV Kortrijk, met het stamnummer 19, in eerste klasse te houden."

Maar er ligt veel werk op de plank, zowel op als naast het terrein. Jacques Verhaeghe: “Ik zie hier heel wat supporters die verbitterd zijn. Men klaagt over te weinig betrokkenheid van de spelers en het bestuur. Sommige spelers vertikken het om een goeiedag te zeggen aan de supporters. Er is hier heel veel heimwee naar de periode Santini, Coulibaly en Kums. Zij maakten met vol enthousiasme het seizoen door. We klaagden toen ze achtste eindigden, maar het waren spelers die hun kop ervoor legden."