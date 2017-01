Grote jongerenkoersen in Koksijde verdwijnen

Beide wedstrijden worden georganiseerd door de Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde. De Veloclub organiseert ook elk jaar de Wereldbekerwedstrijd veldrijden in Koksijde. Die wedstrijd werd vorig jaar afgelast door stormweer. "Wij werken in samenspraak met de gemeente Koksijde aan een oplossing om financieel alles rond te krijgen zodat we volgend jaar opnieuw een Wereldbeker cyclocross wedstrijd kunnen organiseren", klinkt het bij de Veloclub. "In dat overleg is reeds beslist dat de Veloclub zich enkel zal bezighouden met de organisatie van de cyclocross in Koksijde." Daardoor verdwijnen dus beide jongerenkoersen.

De Grote Prijs Houtsaeger is een interclub voor nieuwelingen en heeft enkele mooie namen op de erelijst staan. Zo waren Jens Debusschere (2005), Guillaume Van Keirsbulck (2007) en Mathieu Van der Poel (2011) er aan het feest. De Keizer der Juniores is een internationaal gerenomeerde tweedaagse wielerwedstrijd voor juniores.