Grote schermen voor bekerfinale verboden in Brugge

Zaterdagavond speelt Club Brugge de bekerfinale tegen Antwerp. Maar supporters zullen in hun eigen bubbel naar de wedstrijd moeten kijken.

Samenscholingen zijn verboden in deze coronatijden, en dus heeft de burgemeester alle grote schermen verboden. De politie zal extra controleren, trouwens niet alleen in Brugge, maar ook aan het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Problemen worden nochtans niet verwacht, er zijn duidelijke afspraken met de supportersfederatie en de horeca.