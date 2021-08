Gino des Dunes met jockey Felix de Giles pakken dit jaar de zege in de Grote Steeple Chase van Vlaanderen. Gino des Dunes reed van start tot finish aan de leiding. Voor trainer Patrick Quinton was het meteen ook zijn tiende overwinning op rij, een mijlpaal in de geschiedenis van Waregem Koerse. Van de zeven paarden aan de start waren er trouwens vier van Quinton. De vorige winnaar - in 2019 - was Calisco de Kerser, die eindigde vandaag als derde. De tweede plaats was voor Arc du Chatelet.