Grote Steeple Chase gewonnen door Polinuit en jockey Angelo Zuliani

Op de renbaan aan de Gaverbeek in Waregem, waar meer dan 35.000 toeschouwers aanwezig waren, was de Franse hengst, gemend door jockey Angelo Zulliani, in de eindsprint met twee lengten te sterk voor Premier Vert en Clement Lefebvre.

Calisco De Kerser, de kampioen van 2019 bereden door Olivier Jouin, en Heclypse Blue met Felix de Gilles namen meteen enkele lengten voorsprong. Ze werden gevolgd door de 6-jarige merrie Motu Fareone met Jockey Duylan Ubeda. Calisco De Kerser van de Ecuries des Dunes, die met trainer Patrice Quinton de tien voorbije edities won, bleef het tempo maken. Een van de favorieten Arc Du Châtelet ging in de fout en kwam ten val. Met nog vijfhonderd meter te lopen kwamen Polinuit en Premier Vert langszij. Calisco De Kerser had ondertussen zijn beste pijlen verschoten. Polinuit haalde het met twee lengten voorsprong op Premier Vert. Plaats drie was voor Heclypse Blue.

Voor Angelo Zulliani, die in 2020 de Cravache d'or won als beste jockey van Frankrijk, is het zijn eerste overwinning in de Grote Steeple Chase van Vlaanderen.

