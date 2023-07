Guldensporenmeeting goede test voor West-Vlaamse atleten richting WK en EK

De Kortrijkse Guldensporenmeeting is uitgegroeid tot een atletiekmeeting met het Continental Tour Bronze Label. Door deze verhoogde status zijn er extra punten op de worldranking te verdienen en dus kan deze meeting niet alleen heel wat Belgische toppers lokken, maar atleten van over de hele...

Deze Moore-Guldensporenmeeting staat vooral in het teken van het WK volgende maand in Boedapest. Of in het teken van het EK U23, dat volgende week van start gaat in het Finse Espoo. Daar zullen we hoogspringster, Yorunn Ligneel, uit Houthulst, aan het werk zien. De kiné-studente was dit seizoen al goed voor 1m85, al lukt in Kortrijk 1,80 net niet.

De 800 m mannen is opgebouwd rond de Belgische toppers Pieter Sisk en West-Vlaming Aurèle Vandeputte. Ze willen onder de 1.44.70 duiken, de limiettijd voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Maar voor de atleet van atletiekclub Houtland valt de race dik tegen. Hij wordt aangetikt en kan geen toptijd neerzetten. De Oostkampenaar blijft wisselvallig presteren.

Het is ook uitkijken naar de prestaties van de Gistelse Rani Vincke, met 11”46 over 100m sinds dit seizoen de snelste West-Vlaamse ooit. Ze eindigt vierde in een tijd van 11”60, wat voor haar toch ontgoochelend aanvoelt.

Alexander Doom verkeert, ondanks zijn recente blessure, in een uitstekende conditie. De Roeselarenaar snelde zondag in Zwitserland de 400m af in 45”71. Geen enkele landgenoot liep dit seizoen sneller. Op de Kortrijkse meeting loopt de Belgian Tornedo, samen met Dylan Borlée, niet de 400, maar de 200, om snelheid op te doen.

Het estafetteteam 4x400 m is al zeker van deelname aan het WK in Boedapest in augustus, maar ook individueel hoopt Doom zich te kunnen plaatsen.