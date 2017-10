Na vijf minuten spelen stond het al 0-1 voor Rupel Boom, de Gullegemse keeper ging in de fout waarna Adesanya afwerkt. De 0-2 was een knap afstandsschot van Yannick Put. Gullegem reageerde vrijwel onmiddellijk en maakte de aansluitingstreffer via Ntambue. Vlak voor rust kwam Gullegem nog terug tot 2-2 via Amini na een snelle counter. Na de koffie was het de thuisploeg die het laken naar zich toetrok: Amini profiteerde van een foutje in de defensie bij Rupel Boom en legde de 3-2 eindstand vast.

Bekijk het knap doelpunt van Rupel Boom (0-2)