Gullegem Koerse op zoek naar opvolger voor Lampaert

Door de coronapandemie was er even sprake van dat de koers ging verschuiven naar latere datum maar dat is niet meer het geval. Vorig jaar werd de wedstrijd afgelast. De laatste editie kwam op naam van Yves Lampaert. Ook nu weer hopen de organisatoren op een topdeelnemersveld. "Na overleg met ons bestuur, de sponsors en de gemeente Gullegem werd beslist vast te houden aan onze vooropgesteld datum. Afwachten in welke vorm we mogen organiseren. Wij hebben een tijdlang overwogen onze koers te verleggen naar de maand september maar zijn daar op teruggekomen. We hopen ook nu weer een sterk deelnemersveld, zoals dat de laatste jaren steeds het geval was, te kunnen voorschotelen. Met de ploegen Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal is er al een overeenkomst maar er zullen nog wel andere teams, zoals de veldritploeg Bingoal-Pauwels Sauzen en individuele toppers naar Gullegem afzakken", stelt Nick Demeulemeester van het organiserende comité.

In welke vorm?

Vraag is nu in welke vorm Gullegem Koerse kan georganiseerd worden."De traditionele grote VIP-tent aan de finish komt er sowieso niet. De startsite wordt ondergebracht aan het kerkplein gezien die ruimte vrij is omdat er geen kermisattracties zullen staan. Wij kunnen die zone ook perfect afsluiten voor publiek, als dat nodig is. Mogen er toeschouwers aanwezig zijn dan gaan wij daar zeker op inspelen. Het is ook afwachten in welke hoedanigheid de horeca al vrij spel heeft. Voor onze VIP's is dat zeker belangrijk. Zo kunnen we die mensen toch iets in return geven voor hun steun aan onze Gullegem Koerse", besluit Nick Demeulemeester. Op het palmares van deze wedstrijd prijken onder andere de namen van Peter Van Petegem, Philippe Gilbert, Matteo Trentin, Greg Van Avermaet en Yves Lampaert.