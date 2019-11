Gullegem legt Harelbeke over de knie

FC Gullegem heeft in tweede amateur met 3-1 gewonnen van KRC Harelbeke.

In tweede amateursliga draait Harelbeke verrassend mee aan de top van de tabel. Vorige week moesten de Ratten wel de duimen leggen thuis tegen een ploeg met titelambities, Mandel. Gullegem staat in de buik van de klassering, maar doet het ook behoorlijk. Vandewiele bracht Gullegem op voorsprong, maar dat werd snel teniet gedaan door een tegentreffer van Harelbeke. In de tweede helft scoort Gullegem nog twee keer. Dekiere en Braeckeveldt namen de doelpunten voor hun rekening.