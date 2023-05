Gullegem loopt storm voor Gullegem Koerse

En net daarom komen er altijd grote namen naar Gullegem. Zoals Greg Van Avermaet, in zijn afscheidsjaar. "Het is ook overal waar je komt de laatste keer. Speelt dat door je hoofd onderweg? Ja, toch wel hé. Het is hier altijd een leuke organisatie geweest. Het is een heel moeilijke wedstrijd om te winnen omdat het toch wel de lastigste kermiskoers van het jaar is."

Jens Debusschere: "Het is een hele goede voorbereiding want dit zijn superlastige wedstrijden. Maar ik vat het toch wel aan als een wedstrijddag."

De koers kent wel een valse start, door een valpartij in de eerste ronde. Met neutralisatie en herstart.

