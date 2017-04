Gullegem wint degradatieduel tegen Harelbeke

In de 2 e amateurklasse is Gullegem met 0-2 gaan winnen op het veld van Harelbeke. Knokke is al een tijdje kampioen.

Vijf ploegen zitten nog in een onderlinge strijd verwikkeld om plaats 14 te ontlopen. Wie op het einde van de rit toch 14e eindigt moet barrages spelen met het oog op het behoud. Twee van die ploegen, Harelbeke en Gullegem , stonden deze middag op de voorlaatste speeldag in een rechtstreeks duel tegenover elkaar.

Harelbeke kon vandaag definitief de barrageplaats ontlopen, als enige van de 5 ploegen, maar dan moest het winnen. De Ratten probeerden de forcing te voeren maar de afwerking liet het in de eerste helft afweten. In de tweede helft kwam Gullegem via een snelle omschakeling er goed uit waarna de ingevallen Simoens de 0-1 scoorde. De thuisploeg zette alles op alles maar het was opnieuw Simoens die genadeloos afwerkte: 0-2 was ook de eindstand.